Studium
Mehr Einser-Uni-Abschlüsse in Rheinland-Pfalz
Master Absolventen
Der Anteil der endgültig nicht bestandenen Prüfungen sank auf den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre. (Symbolbild)
Silas Stein. DPA

In Rheinland-Pfalz erhalten mehr Studierende Bestnoten bei Uni-Abschlüssen. Gleichzeitig ist die Durchfallquote auf einen Tiefstand gesunken.

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Bad Ems (dpa/lrs) – Rund 28 Prozent der Teilnehmenden an einer Hochschulprüfung haben in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr ihre Abschlussprüfung mit der Note sehr gut oder ausgezeichnet abgeschlossen. Im Vergleich zu 2025 sei dieser Wert um knapp neun Prozentpunkte gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit.

Im selben Zeitraum sei der Anteil der endgültig nicht bestandenen Prüfungen um mehr als drei Prozentpunkte auf 6,8 Prozent gesunken. Die Coronajahre ausgenommen sei dies der niedrigste Wert der vergangenen zehn Jahre.

Insgesamt hätten 2025 rund 22.400 Studierende ihre akademische Ausbildung abgeschlossen, hieß es. Davon hätten 11.800 einen Bachelor- und 8.300 einen Masterabschluss vorzuweisen. Weitere 2.300 schlossen ihre Ausbildung mit einem anderen Abschluss, wie Promotion, Magister oder Diplom, ab.

Die meisten Bachelor- und Masterabschlüsse wurden demnach in der Betriebswirtschaftslehre gemeldet. Zudem hätten rund 1.900 Prüfungsteilnehmende einen lehramtsbezogenen Bachelor of Education und etwa 1.600 einen Masterabschluss in einem Lehramtsstudiengang erzielt.

© dpa-infocom, dpa:260810-930-507905/1

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