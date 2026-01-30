Beschäftigung
Im ersten Monat des Jahres sind deutlich mehr Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos gewesen. Das hat laut Expertin einen bestimmten Grund.

Mainz (dpa/lrs) – Im Januar sind mehr Menschen in Rheinland-Pfalz arbeitslos gewesen als im Monat zuvor. Die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland sprach von 133.900 Arbeitslosen. Das seien 8.600 und 6,8 Prozent mehr als im Dezember 2025. Die Arbeitslosenquote lag demnach bei 5,8 Prozent. Im Dezember hatte sie noch bei 5,5 Prozent gelegen.

«Zum Jahresbeginn ist die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz gestiegen, allerdings weniger stark als im langjährigen Schnitt», erklärte Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit.

«Dies ist eine saisonübliche Entwicklung, da befristete Verträge auslaufen und witterungsbedingte Beschäftigungen wegfallen», sagte sie. Insbesondere aus dem Handel, dem verarbeitenden Gewerbe, dem Baugewerbe und dem Gastgewerbe meldeten sich Menschen demnach arbeitslos.

