Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz

Der Arbeitsmarkt ist trotz der Entwicklung robust, urteilt die Chefin der Regionaldirektion. Im Länderranking liegt Rheinland-Pfalz weiter auf Platz drei.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz gibt es mehr Arbeitslose. 125.300 Frauen und Männer ohne Job seien im Dezember im Land gezählt worden, berichtete Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Das waren 1.900 Menschen oder 1,6 Prozent mehr als im November zuvor.

Trotz dieser Entwicklung verzeichne Rheinland-Pfalz die drittniedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland, und die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zeigte sich stabil, erklärte Schulz. Konjunkturelle Einflüsse hätten bewirkt, dass die Arbeitslosigkeit im Dezember vergleichsweise hoch liegt.

32.000 unbesetzte Arbeitsstellen im Dezember

Die Arbeitslosenquote habe im Dezember in Rheinland-Pfalz bei 5,5 Prozent gelegen, teilte die Chefin der Regionaldirektion mit. Vor einem Monat betrug sie 5,4 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Dezember vorlag.

Im Dezember waren 32.000 unbesetzte Arbeitsstellen in Rheinland-Pfalz registriert und damit 4.100 oder 11,3 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die meisten offenen Stellen habe es in der Zeitarbeit, im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im verarbeitenden Gewerbe und bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen gegeben.

Arbeitslosenquote steigt 2025

Auch im gesamten Jahr 2025 gab es mehr Menschen ohne Job in Rheinland-Pfalz. Durchschnittlich 126.100 arbeitslose Menschen wurden im Land gezählt. Das sind nach Angaben der Regionaldirektion 5.500 Männer und Frauen oder 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote lag im Land bei 5,5 Prozent nach 5,3 Prozent im Jahr 2024.

Die Zahl der gemeldeten offenen Arbeitsstellen sei im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Vorjahr kräftig gesunken, teilte Schulz mit. Im Jahresdurchschnitt seien 33.500 offene Stellen gezählt worden. Das waren 3.500 oder 9,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.