Brände
Mehr als hunderttausend Euro Schaden bei Lagerhallen-Brand
Brand einer Lagerhalle in Andernach
Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Thomas Frey. DPA

Am Morgen werden Polizei und Feuerwehr zu einer brennenden Lagerhalle in Andernach gerufen. Sie löschen mehrere Stunden.

Andernach (dpa/lrs) - Bei einem Brand einer Lagerhalle in Andernach am Rhein ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens hunderttausend Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Wegen der Rauchentwicklung waren Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. 

Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Eine angrenzende Straße musste wegen der Löscharbeiten zwischenzeitlich gesperrt werden. Der Strom wurde vorsichtshalber abgestellt. 

Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten mehr als fünf Stunden.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-813462/2

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