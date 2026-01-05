Mehr als ein Dutzend Zigarettenautomaten 2025 gesprengt

18 Fälle von vollendeten oder versuchten Sprengungen an Zigarettenautomaten meldet das LKA für 2025. Welche Methoden nutzen die Täter dabei meist?

Mainz (dpa/lrs) – Nicht nur Geldautomaten, auch Zigarettenautomaten sind Ziele von Kriminellen: Bis Mitte Dezember wurden für das Jahr 2025 18 vollendete oder versuchte Fälle von Sprengungen von Zigarettenautomaten gezählt, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Mainz auf Anfrage mitteilte. 2024 seien es 17 Fälle gewesen.

Grundsätzlich lasse sich sagen, «dass Täter überwiegend mit einfachen mechanischen Aufbruchmethoden arbeiten und in Einzelfällen auch pyrotechnische Mittel eingesetzt werden.» Das LKA wies darauf hin, dass die Zahlen aus dem des polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystems stammen und daher nur eingeschränkt aussagekräftig seien, sich allerdings eine Tendenz erkennen lasse.

Im Gegensatz zu Zigarettenautomaten haben Kriminelle von Lebensmittelautomaten die Finger gelassen. Sowohl 2024 als auch 2025 wurden laut LKA keine Lebensmittelautomaten gesprengt.