Mehr als 60 Christkinder an Heiligabend 2024

63 Babys kamen am vergangenen Heiligabend in Rheinland-Pfalz zur Welt – deutlich weniger als am geburtenreichsten Tag. Der lag mitten im Sommer.

Bad Ems (dpa/lrs) – Auch an Heiligabend herrscht Betrieb in den Kreissälen von Rheinland-Pfalz. Wie das Statistische Landesamt berichtet, wurden 2024 an diesem Tag 63 Kinder geboren: 40 Jungen und 23 Mädchen.

Ein Jahr zuvor, am 24. Dezember 2023, waren 75 Kinder geboren worden: 42 Jungen und 33 Mädchen. Über das gesamte Jahr gesehen erblickten 2024 insgesamt 33.606 Jungen und Mädchen das Licht der Welt. Umgerechnet auf die 366 Tage des Schaltjahres waren dies rund 92 am Tag.

«Demnach war der Heiligabend ein Tag, an dem nur vergleichsweise wenige Entbindungen stattfanden», so die Statistiker. Am geburtenstärksten Tag im Jahr 2024, dem 26. Juni, kamen insgesamt 131 – und damit mehr als doppelt so viele – Lebendgeborene zur Welt.