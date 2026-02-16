Auch wenn es am Ende nicht reichte, um den Weltrekord zu knacken: Im Trierer Rosenmontagszug waren die Clownsnasen trotzdem etwas Besonderes. Und die Stimmung war super.

Trier (dpa/lrs) – In Trier sind am Rosenmontag besonders viele Clowns unterwegs. Mehr als 500 Karnevalisten in Clownskostümen versammelten sich vor dem Rosenmontagszug für einen Weltrekordversuch. Am Ende reichte es aber nicht, um den aktuellen Rekord der größten Clowns-Versammlung aus dem hessischen Neuberg mit 707 Personen zu knacken.

«Das ist trotzdem super und eine tolle Leistung», sagte der Leiter des Trierer Umzugs, Thomas Knopp. Mit ihren roten Nasen und bunte Perücken gingen viele im Zug mit. «Die Clowns sind mit mehr als 200 Teilnehmern die größte Einzelgruppe, die seit 1955 bei uns an den Start ging», sagte Knopp.

Bei Regen setzte sich der Zug mit mehr als 100 Gruppen pünktlich um 11.11 Uhr in Bewegung. Er zieht rund sieben Kilometer durch die Innenstadt. «Die Stimmung ist super», sagte der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval, Christian Jäger. Man rechne mit 85.000 bis 100.000 Zuschauern.

Die Idee für den Weltrekordversuch hatten der Verein «Nestwärme» und der Schirmherr des Zuges, Ulli Krugmann.