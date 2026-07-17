Wetter im Saarland
Mehr als 50 Einsätze nach Unwetter in Saarbrücken
Feuerwehr
Mehr als 50 unwetterbedingte Einsätze hatte die Feuerwehr in Saarbrücken zu bewältigen. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte. DPA

Starker Regen und Wind lösen zahlreiche Einsätze im Stadtgebiet aus. Auch die Folgen eines Blitzeinschlags beschäftigen die Feuerwehr.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Starkregen, Windböen und ein Blitzeinschlag haben die Feuerwehr in Saarbrücken am Donnerstagabend beschäftigt. Nach ihren Angaben mussten mehr als 50 Einsatzstellen abgearbeitet werden. Besonders betroffen war demnach der Osten von Saarbrücken mit dem Stadtteil Güdingen.

Zumeist habe es sich dabei um kleinere Schäden durch das Unwetter gehandelt. Im Stadtteil Rodenhof sei nach einem Blitzeinschlag ein Schornstein beschädigt worden, von dem Teile herabfielen. Verletzt wurde niemand.

© dpa-infocom, dpa:260717-930-397148/1

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