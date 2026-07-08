Straßen, Schulen, Brücken: Im Ahrtal wird immer noch aufgebaut. Wer wie viel Geld bekommt und welche Wiederaufbauprojekte noch ausstehen.

Mainz (dpa/lrs) – Mehr als 3,7 Milliarden Euro Aufbauhilfe sind nach der Ahrtalflut bislang bewilligt worden. Das teilte das Bauministerium in Mainz mit. Mit rund 1,3 Milliarden Euro geht der größte Anteil an die allgemeine kommunale Infrastruktur. Danach folgen knapp 716 Millionen Euro für Wasser- und Abfallwirtschaft, Gewässer und den Hochwasserschutz. Stichtag für die Angaben war der 1. Juli.

Rund 698 Millionen Euro gehen an Unternehmen, für private Gebäude wurden den Angaben nach 682 Millionen Euro bewilligt. Für privaten Hausrat wurden demnach 146 Millionen Euro, für Krankenhäuser und Rehakliniken 142,3 Millionen Euro und für die Landwirtschaft 35,5 Millionen Euro bewilligt. An Religionsgemeinschaften fließen knapp 19 Millionen Euro.

Die Frist für Erstanträge endete am 30. Juni 2026. Insgesamt wurden bis zum Stichtag 96,4 Prozent der knapp 20.800 vollständig vorliegenden Anträge auf Aufbauhilfen bewilligt, die restlichen Anträge werden dem Ministerium zufolge noch bearbeitet. Ausgezahlt wurden demnach bis zum 1. Juli rund 2,4 Milliarden Euro.

Im Sondervermögen «Aufbauhilfe 2021» des Bundes stehen nach Angaben des Ministeriums für Rheinland-Pfalz über alle Förderbereiche hinweg insgesamt bis zu rund 15 Milliarden Euro zur Verfügung.

Der Wiederaufbau im Überblick

Der Wiederaufbau im Ahrtal ist auch fünf Jahre nach der Flut noch nicht abgeschlossen. Die Infrastruktur einer ganzen Region wurde zerstört – zehntausende Häuser weggerissen, Schulen beschädigt, Brücken zerstört, Straßen überspült. Von rund 30 schwerbeschädigten oder zerstörten Brücken im klassifizierten Straßennetz wurden 14 wiederhergestellt, weitere neun werden aktuell geplant oder gebaut, wie das Mainzer Bauministerium informierte.

Von 17 betroffenen Schulen sind zwei fertig aufgebaut, zwölf werden saniert und für drei sind Ersatzneubauten vorgesehen. Die Deutsche Bahn hat den Wiederaufbau der von der Flut betroffenen Bahnstrecken nach eigenen Angaben abgeschlossen – alle Bahnen fahren wieder. Bei Kirchen, Krankenhäusern und der kommunalen Infrastruktur laufen zahlreiche Wiederaufbauprojekte weiter.