Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz sind 2024 insgesamt 1.123 Megawatt (MW) Leistung an erneuerbaren Energien zugebaut worden – ein Plus von 13 Prozent gegenüber 2023, wie die Energieagentur in Mainz mitteilte. Demnach gingen im vergangenen Jahr gut 65.000 neue Anlagen für erneuerbare Energie in Betrieb, die allermeisten davon Photovoltaik (PV). Insgesamt gab es 2024 rund 285.400 erneuerbare Energien-Anlagen im Bundesland.

Spitzenreiter beim PV-Zubau war die Verbandsgemeinde Zell (Mosel) im Kreis Cochem-Zell. Hier wurden demnach 111 Megawatt Leistung zugebaut, was zu einer Verdoppelung der Stromerzeugungskapazität aus Sonnenenergie führte.

Auch beim Windenergie-Zubau liegt der Spitzenreiter der Energieagentur zufolge im Kreis Cochem-Zell. In der Verbandsgemeinde Ulmen wurden im Windpark Beuren sieben Anlagen mit insgesamt 24 Megawatt zugebaut.

Insgesamt war der Zubau von Photovoltaik-Anlagen in Rheinland-Pfalz 2024 mit 916 Megawatt fast so hoch wie im Vorjahr (1.019). Der von der Landesregierung angestrebte jährliche Zubau von 500 Megawatt wurde fast verdoppelt. Bei der Windenergie konnte der Brutto-Zubau von 2023 (139) mit 206 Megawatt um knapp 50 Prozent übertroffen werden. Der Trend zu kleinteiligen Lösungen setzte sich fort. Rund 70 Prozent der neuen Photovoltaik-Anlagen hatten eine Leistung unter 10 Kilowatt, oft auf Hausdächern installiert.