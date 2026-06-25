Sprachkurse stehen im Fokus. Es geht aber auch um die Fächer Mathematik und Deutsch bei den Lernangeboten in den Sommerferien.

Mainz (dpa/lrs) – In den Sommerferien können Kinder und Jugendliche in zahlreichen Kursen ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern. Insgesamt finden 161 Deutschkurse in Rheinland-Pfalz statt, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte.

Davon gibt es 105 an Grundschulen, 52 an weiterführenden Schulen und vier an berufsbildenden Schulen. Von diesen Ferienkursen könnten rund 1.450 Schülerinnen und Schüler im Land profitieren.

Kinder vor dem Schulstart im Blick

Die Feriensprachkurse unterstützten und förderten besonders neu angekommene schulpflichtige Kinder und Jugendliche beim Deutschlernen, erklärte Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig (CDU). Erstmals werden dabei auch Sprachkurse für Kinder angeboten, die nach den Ferien in die Schule kommen.

«Sprachkenntnisse sind die Grundlage für Bildungserfolg, gute Integration und gesellschaftliche Teilhabe», betonte die Bildungsministerin. Frühzeitige Förderung helfe auch dabei, dass die Kinder mit einem ähnlichen Lernstand in die Schule kommen. «Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Lücke schließen und früh ansetzen.»

Kinder und Jugendliche aus allen Schularten können mitmachen

Die Angebote von «LiF – Lernen in Ferien» umfassen zudem 114 weitere Kurse, bei denen der Fokus auf der Förderung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen liegt. Die LiF-Kurse in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen stehen allen Kindern und Jugendlichen aus allen Schularten im Land offen, um ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen zu vertiefen.