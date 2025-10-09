Bei einer Polizeikontrolle an der A61 gibt es 55 Beanstandungen. In elf Fällen wird Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. Gleich aus mehreren Gründen fällt ein Reisebus negativ auf.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein voll besetzter Reisebus, dessen Besatzung mehr als 25 Stunden ohne Unterbrechung das Fahrzeug steuerte, ist bei einer Kontrolle an der A61 aus dem Verkehr gezogen worden. Der Bus habe zudem einen gravierenden Schaden am Fahrwerk gehabt, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit. Die Fahrgäste mussten mit einem Ersatzbus und anderen Fahrern die Tour fortsetzen. Der Bus wurde bei Frankenthal gestoppt.

Insgesamt 70 Fahrzeuge wurden bei der Kontrolle an der Autobahn überprüft. In 55 Fällen kam es laut Mitteilung zu Beanstandungen. Elfmal sei die Weiterfahrt untersagt worden. Bei der Kontrolle waren gut 70 Kräfte aus allen Polizeipräsidien aus Rheinland-Pfalz dabei. Unterstützung kam von Polizeikräften aus Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Im Fokus standen Sattelschlepper, Reisebusse, Abfall- und Spezialtransporte.