Saarbrücken (dpa/lrs) - Der promovierte Jurist und Richter am Landgericht in Saarbrücken, Sebastian Abel (41), erhält in diesem Jahr den Medienpreis «Goldene Ente». Die Landespressekonferenz Saar (LPK) würdigt damit seine außergewöhnliche Unterstützung und den offenen Umgang mit Journalisten - sowohl was die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Gerichtsreporter vor Ort als auch die inhaltliche Gestaltung der Zusammenarbeit angehe.

Als stellvertretender Leiter der neuen Gemeinsamen Pressestelle am Oberlandesgericht engagiere er sich dafür, Journalisten umfassend und zeitnah über Prozesse und ihre Hintergründe zu informieren, heißt es in der Begründung. Dabei versuche er jedoch nicht, einen wie auch immer gearteten Einfluss auf die redaktionelle Berichterstattung zu nehmen.

Der gebürtige Saarländer Sebastian Abel war ab 2014 als Richter in Berlin tätig - unter anderem als Jugendrichter und stellvertretender Pressesprecher der Berliner Strafgerichte - bevor er 2021 zurück ins Saarland kam.

Mit dem undotierten Ehrenpreis «Goldene Ente» zeichnet die LPK Saar seit 1973 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihren offenen Umgang mit der Presse aus.