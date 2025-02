Medien: Wechsel von Lauterns Ache nach Italien gescheitert

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Der Wechsel von Angreifer Ragnar Ache vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern zum italienischen Club Como 1907 ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge geplatzt. Nach Informationen der «Bild» soll die Berater-Seite zu hohe finanzielle Beteiligungen am Deal gestellt haben.

Den Angaben zufolge hätte die feste Ablösesumme bei acht Millionen Euro gelegen. Aches Vertrag bei den Pfälzern ist noch bis Sommer 2026 gültig.

Lautern mischt im Aufstiegsrennen mit – auch dank Ache

Statt in Italien soll der Stürmer nun auch in der Rückrunde für den FCK auf Torejagd gehen. In der laufenden Zweiliga-Saison erzielte der 26-Jährige bislang zehn Treffer und hat damit entscheidenden Anteil daran, dass die Roten Teufel im Aufstiegsrennen mitmischen.

Nach dem 20. Spieltag liegt der FCK auf dem vierten Tabellenrang – punktgleich mit dem zweitplatzierten Hamburger SV und dem 1. FC Magdeburg, der Dritter ist.