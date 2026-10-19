Die Fußball-Bundesliga staunt über den Dorfverein SV Elversberg. Was Lothar Matthäus über den Aufsteiger und dessen Perspektive sagt.

München (dpa) – Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Bundesliga-Neuling SV Elversberg gelobt. «Sie sind ihrer Strategie treu geblieben und sie haben Vertrauen in sich selbst. Sie haben eine klare Spielidee – ob auswärts oder zu Hause. Sie denken offensiv, sie haben schnelle Spieler», sagte der Weltmeister von 1990 bei einer Gesprächsrunde in München.

Die Saarländer mit Trainer Vincent Wagner haben am vergangenen Samstag beim 4:3 gegen den FC Augsburg ihren dritten Saisonsieg gelandet und belegen derzeit den fünften Tabellenplatz. «Es sind sechs Spiele jetzt, das ist natürlich auch die Aufstiegseuphorie», sagte Matthäus. «Aber man hat in Elversberg schon in der zweiten Liga hervorragend gearbeitet. Es war jetzt kein Zufallsprojekt, dass die aufgestiegen sind. Elversberg macht's einfach gut.»

Matthäus: «Die Bundesliga genießen»

Der Aufsteiger spiele kompakt und habe dabei vor allem eine Einstellung verinnerlicht: «Wir haben gar nichts zu verlieren, wir können diese Bundesliga genießen, wir können auf uns aufmerksam machen und werden natürlich alles tun, dass wir in dieser Bundesliga bleiben.»

Matthäus ist überzeugt, dass Elversberg trotz des starken Starts am Ziel Klassenerhalt festhalten und nicht etwa ausrufen werde: «Hey, wir wollen jetzt nach Europa. Ich glaube, da dreht keiner durch in Elversberg, sondern sie sind alle geerdet. Und das ist die Stärke dieses Vereins und dieser Mannschaft.»