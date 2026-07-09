Etliche Männer prügeln sich vor einer Gaststätte. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an, auch die Hundestaffel ist dabei.

Völklingen (dpa/lrs) – Bei einer Massenschlägerei in Völklingen ist ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Er sei in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Nach den bisherigen Ermittlungen war er am frühen Mittwochabend vor einer Gaststätte von mehreren Männern angegriffen worden.

Daraufhin hätten sich auf der Straße zwischen 80 und 100 Leute versammelt, von denen sich bis zu 20 Menschen geschlagen hätten. Mehrere Notrufe gingen ein, über 30 Polizisten sowie die Hundestaffel rückten an und trennten die Männer. Hintergrund der Schlägerei soll der Polizei zufolge ein Streit zwischen zwei Familien sein.