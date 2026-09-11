Ein Mann bedroht einen Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in Mainz und erbeutet Geld. Was bislang bekannt ist.

Mainz (dpa/lrs) – Ein unbekannter Täter hat ein Lebensmittelgeschäft in Mainz überfallen und Geld erbeutet. Wie das Polizeipräsidium Mainz mitteilte, bedrohte der maskierte Mann einen Mitarbeiter des Geschäfts im Stadtteil Laubenheim. Die Suche nach dem Räuber läuft noch.

Die näheren Umstände sowie Details des Überfalls vom Donnerstagabend sind laut Polizei noch unklar. Wie viel Bargeld der Mann erbeutete, sagte die Polizei zunächst nicht. Gegen den Unbekannten, er soll zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, wird wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.