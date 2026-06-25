Bargeld erbeutet
Maskierter Räuber überfällt Spielothek in Homburg
Polizei
Um 2 Uhr morgens hat ein Unbekannter die Spielhalle überfallen. (Symbolbild)
Karl-Josef Hildenbrand. DPA

Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Wer hat etwas gesehen?

Homburg (dpa/lrs) – Ein maskierter Räuber hat in der Nacht eine Spielothek in Homburg im Saarland überfallen. Laut Polizei bedrohte er einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Mit einem mittleren dreistelligen Geldbetrag sei der Unbekannte dann geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Wohin, wisse man nicht. Die Tat passierte heute Nacht kurz vor 2 Uhr. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden. Der Täter war komplett dunkel gekleidet und trug eine Sturmhaube.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-280248/1

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