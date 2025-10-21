Messer-Attrappen und Masken: Zwei Kinder sorgen in Andernach für einen Polizeieinsatz. Die Beamten appellieren an Eltern - gerade mit Blick auf Halloween.

Andernach (dpa/lrs) – Zwei maskierte Kinder haben in Andernach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er ein maskiertes Duo beobachtet hatte, das augenscheinlich blutverschmierte Messer mit sich führte. Auch weitere Zeugen machten infolgedessen ähnliche Angaben, wie die Polizei in Koblenz berichtete.

Später konnten die Beamten das Duo ausfindig machen: «Die beiden zwölfjährigen Kinder führten schwarze Masken und täuschend echte Attrappen von blutverschmierten Messern mit sich», heiß es. Die beiden Kinder seien den Eltern übergeben worden.

Gerade mit Blick auf Halloween appellierte die Polizei an Eltern und Erziehungsberechtigte, mit ihren Kindern «über verantwortungsbewusstes Verhalten im öffentlichen Raum» zu sprechen. Denn: «Auch vermeintlich harmlose Scherze können bei anderen für erhebliche Verunsicherung sorgen.»