Maria Schrader verfolgt Brände in Los Angeles mit Schrecken

Die Regisseurin und Schauspielerin kennt zahlreiche Menschen in der US-Westküstenmetropole, mit denen sie viel telefoniert hat und denen sie ein Zeichen geben möchte.

Mainz (dpa) – Die verheerenden Brände in Los Angeles bewegen die Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader sehr. Sie habe viele Freunde in der Stadt, sagte Schrader der Deutsche Presse-Agentur in Mainz. Bei ihrem Film «She said», der aus L.A. heraus produziert worden sei, habe sie mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die dort wohnen.

«Ich habe viel gewhatsappt und telefoniert, verfolge das mit Schrecken und kenne auch Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Es ist schlimm», sagte Schrader der dpa. Und die Möglichkeiten zur Unterstützung seien begrenzt. «Was ich tun kann, ist Anteil nehmen, nachfragen und zumindest das Zeichen geben: Es gibt immer einen Ort für euch in Berlin.»

Bei den seit Wochen wütenden Flächenbränden um L.A. wurden Schätzungen zufolge bislang mehr als 12.000 Gebäude zerstört oder beschädigt. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 27. Mehrere Menschen gelten als vermisst. Nachdem das Schlimmste für die US-Westküstenmetropole mit der Film-Hochburg Hollywood vorbei zu sein schien, ließ die Wettervorhersage zuletzt die Sorge vor einem erneuten Aufflammen der Feuer wieder steigen.

In Schraders Filmdrama «She said» von 2022 ging es um die Enthüllung des Skandals um den früheren Filmmogul Harvey Weinstein durch zwei Journalistinnen der «New York Times». Zuletzt hatte die 59-Jährige in Mainz für ihre Verdienste um die deutsche Sprache die Carl-Zuckmayer-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz überreicht bekommen.