Marcel Reif: Die Pfalz hat meine Kindheit und Jugend geprägt

Seit 50 Jahren wird in Bad Dürkheim eine besondere Auszeichnung verliehen. Diesmal an einen TV-Journalisten, der vielen auch wegen einer Rede im Bundestag in Erinnerung sein dürfte.

Bad Dürkheim (dpa/lrs) – Sportjournalist Marcel Reif (75) erhält am Freitag (24.1.) die Auszeichnung «Goldener Winzer» der Stadt Bad Dürkheim und hat eine Lanze für die Pfalz gebrochen. «Dieser Teil der Welt hat meine Kindheit und Jugend geprägt wie kein anderer», sagte Reif der Deutschen Presse-Agentur. «Und der FCK war – und ist es irgendwie auch immer geblieben – meine sportliche Heimat», ergänzte er mit Blick auf den 1. FC Kaiserslautern.

Reif ist in Walbrzych/Polen geboren und war als Achtjähriger mit der Familie von Tel Aviv nach Kaiserslautern gezogen. Als Sohn eines Holocaust-Überlebenden sprach er am 31. Januar 2024 im Bundestag beim Gedenken an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz. Dabei machten besonders die Worte «Sei ein Mensch» großen Eindruck, die sein Vater an ihn gerichtet habe. «Ich meine», sagte Reif jetzt knapp ein Jahr nach der Rede, «sie rühren, berühren, weil sie so kurz und so einfach eine solch überwältigende Wucht entfalten.»

Künstliche Intelligenz ersetzt TV-Sportreporter?

Was den «Goldenen Winzer» betreffe, sollte man die Zahl der ihm angetragenen Ehrungen «nicht überschätzen», meinte er. «Aber: Wenn mich jemand für ehrwürdig befindet und sich auch noch um einen würdevollen Rahmen bemüht, ist es mir eine selbstverständliche Ehre.» In Bürstadt (Hessen) erhält Reif am Sonntag (26.1.) den Courage-Orden des Heimat- und Carneval-Vereins (HCV).

Auf die Frage, wann Künstliche Intelligenz TV-Sportreporter ersetzen werde, sagte der Journalist: «Ich hoffe doch: nie! Wozu bräuchte es denn dann noch Berichterstatter und Kommentatoren?».

Die Stadt Bad Dürkheim und die Karnevalsgesellschaft «Derkemer Grawler» würdigen mit der Auszeichnung seit 1974 jährlich eine Person des öffentlichen Lebens. Mit der Ehrung sind lebenslange Weinpräsente verbunden – zum Geburtstag sowie zu Weihnachten und im ersten Jahr am 11. jedes Monats.