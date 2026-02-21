Die Bundes-CDU hat ihre Führungsgremien beim Parteitag neu bestimmt. Aus dem Saarland wurde Saarlouis’ Oberbürgermeister Marc Speicher bestätigt.

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) - Der Saarlouiser Oberbürgermeister Marc Speicher ist erneut in den Bundesvorstand der CDU gewählt worden. Beim Parteitag in Stuttgart erhielt der 41-Jährige 83,8 Prozent der Stimmen, wie die CDU Saar mitteilte. Speicher gehört dem Gremium bereits seit 2021 an.

«Wir freuen uns sehr über die Wiederwahl von Marc Speicher mit einem starken Ergebnis», sagte der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani laut Mitteilung. Als Oberbürgermeister setze er sich im CDU-Bundesvorstand mit starker Stimme für kommunale Interessen ein. «Er weiß, wo den Menschen der Schuh drückt und bringt diese kommunale Erdung direkt ins Führungsgremium unserer Partei ein.»

Speicher: «Die Partei sein, die das Richtige tut»

Er freue mich sehr über die Wiederwahl in den Bundesvorstand, sagte Speicher. «Die CDU muss die Partei für diejenigen sein, die fleißig sind und hart schaffen – von der Werkbank bis zur Chefetage. Und wir müssen die Partei sein, die das Richtige tut und durchsetzt, auch gegen vermeintliche und kurzfristige Widerstände.»

Speicher ist seit 2024 Oberbürgermeister der Europastadt Saarlouis und war zuvor Mitglied des Saarländischen Landtags. Im Landesvorstand der CDU Saar ist er als Mitgliederbeauftragter tätig, darüber hinaus als Landesvorsitzender der CDA Saarland und Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand der CDA Deutschland.