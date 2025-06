Eine Streitigkeit zwischen dem 49-Jährigen, seiner Ex-Freundin und ihrem neuen Freund eskaliert. Schließlich will er das Haus in Brand setzen - das Schlimmste kann aber rechtzeitig verhindert werden.

Worms (dpa/lrs) – Ein 49-jähriger Mann hat in Worms versucht, mitten in der Nacht das Haus seiner Ex-Freundin in Brand zu setzen. Wie die Polizei mitteilte, soll er in der Nacht zum vergangenen Montag Brandbeschleuniger auf der Terrasse verteilt und angezündet haben. Den Angaben zufolge war er zuvor mit seiner Ex-Freundin und deren neuen Freund in Streit geraten.

Die durch das Feuer aufgeschreckten schlafenden Bewohner konnten das Feuer selbstständig löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt gegen den 49-Jährigen nun wegen des versuchten Mordes inklusive Brandstiftung.