Ein Streit in einer Gaststätte endet für einen 36-Jährigen im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt, ein Tatverdächtiger wird festgenommen.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/ lrs) – Ein 36-Jähriger in einer Gaststätte in Bad Neuenahr-Ahrweiler bei einem Streit lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verletzte ein 25-Jähriger den Geschädigten in der Nacht zum Sonntag mit einem Messer oder einem ähnlich gefährlichen Gegenstand. Der 36-Jährige wurde wegen lebensgefährlicher Verletzungen im Krankenhaus notoperiert.

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und wegen des Vorwurfs der versuchten Tötung in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zum Ablauf und Motiv der Tat dauerten an.