Mann wird bei Sprengversuch in Bad Ems schwerstverletzt

Nach einem Sprengversuch an einem Zigarettenautomaten in Bad Ems ermittelt die Kripo. Einer der Beteiligten wurde schwerstverletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bad Ems (dpa) - Mit einem Feuerwerkskörper sollen zwei junge Männer versucht haben, einen Zigarettenautomaten in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) zu sprengen. Einer von ihnen wurde dabei nach Angaben der Polizei schwerstverletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittele.

Die Explosion am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte nach Angaben der Ermittler einen lauten Knall verursacht. Der Automat wurde beschädigt, an Geld oder Zigaretten seien die Männer aber nicht gelangt.