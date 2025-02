Mann wird bei Kontrolle auf B9 festgenommen

Scheibenhardt (dpa/lrs) – Einen sichtlichen nervösen Mann haben Polizisten bei einer Verkehrskontrolle nahe der französischen Grenze auf der B9 im Landkreis Germersheim festgenommen. Wie sich bei seiner Überprüfung herausstellte, wurde er wegen verschiedener Straftaten gesucht, unter anderem wegen Wohnungseinbruchs. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor, wie die Beamten mitteilten.

Bei der Kontrolle in Scheibenhardt stoppten die Beamten das aus Frankreich kommende Auto, in dem der 39-Jährige als Beifahrer unterwegs war. Weil er keine Ausweisdokumente dabei hatte, nahmen die Beamten ihn auf die Dienststelle mit, um seine Identität zu klären. Dort stellten sie fest, dass der Mann falsche Angaben zu seiner Person gemacht hatte. Der 39-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht.