Ein Senior rangiert sein Auto an einer Tankstelle - doch dann verliert er die Kontrolle über den Wagen. Dabei richtet er einigen Schaden an.

Vallendar (dpa/lrs) – Beim Rangieren an einer Tankstelle in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) ist ein Senior mit seinem Auto in ein Werkstattgebäude gekracht. Der 89-Jährige sei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Mann an der Tankstelle tanken. Dafür rangierte er, verlor dabei aber die Kontrolle über das Fahrzeug und gab aus bislang unklarem Grund viel Gas. So sei er mit hoher Geschwindigkeit mit dem Auto zwischen einem anderen Fahrzeug und einer Zapfsäule durchgerast und schließlich in ein Rolltor des Reifenlagers einer angrenzenden Werkstatt gekracht. Dort sei sein Wagen zum Stehen gekommen.

Das Werkstattgebäude sei stark beschädigt worden. Ein weiteres Auto und eine Zapfsäule der Tankstelle wurden laut Polizei leicht beschädigt.