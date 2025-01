Mann wegen Mordes in Zweibrücken angeklagt

Zweibrücken (dpa/lrs) – Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat wegen des Verdachts auf Mord Anklage gegen einen Mann erhoben. Der 58-Jährige soll im August 2024 in Althornbach in der Südwestpfalz seine 51 Jahre alte Ehefrau getötet haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Mann sei damals in der Küche der gemeinsamen Wohnung an seine Frau herangetreten und habe mehrmals auf ihren Hals und Oberkörper eingestochen. Anschließend habe er sich selbst mehrere Schnittverletzungen zugefügt.

Die Frau starb an ihren Verletzungen. «Todesursächlich war ein Verbluten», teilte die Staatsanwaltschaft damals mit. Der Beschuldigte wurde mit schweren Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf, hieß es.