Der 45-Jährige befand sich im Gleisbett, als an einem Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße ein Zug einfuhr. Er starb noch am Unfallort.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Ein 45-jähriger Mann ist an einem Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche sei er noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit.

Demnach habe sich der Mann am Mittag beim Einfahren des Zuges am Bahnhof Neustadt-Böbig im Gleisbett befunden. Derzeit geht die Polizei von einem Unfall aus und hat die Ermittlungen zu dem genauen Hergang aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme komme es aktuell zu Einschränkungen und Verspätungen im Bahnverkehr rund um Neustadt.