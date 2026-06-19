Kriminalität
Mann von vier Maskierten ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen
Polizei Blaulicht (Symbolbild)
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Vier Maskierte dringen in ein Wohnhaus ein, bedrohen einen älteren Mann und rauben Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Nacht zum Freitag.

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Dannenfels (dpa/lrs) – Vier maskierte Unbekannte haben einen Mann in seinem Wohnhaus im Donnersbergkreis überfallen und ausgeraubt. Die Täter seien am frühen Freitagmorgen in das Gebäude in Dannenfels-Bastenhaus eingedrungen, teilte die Polizei mit. Dort hätten sie den Bewohner bedroht und ihn daran gehindert sich frei zu bewegen.

Anschließend hätten die Täter das Haus durchsucht und Bargeld entwendet, bevor sie in unbekannte Richtung flohen. Die Polizei bittet nun Zeugen, denen am Freitagmorgen zwischen 2:30 Uhr und 4:30 Uhr etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, sich zu melden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubs aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260619-930-249863/1

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