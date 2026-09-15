Ein 79 Jahre alter Passant wird in Trier von dem Fahrzeug erfasst – und stirbt später. Die Polizei sucht Zeugen.

Trier (dpa/lrs) – Nach einem tödlichen Unfall in der Trierer Fußgängerzone sucht die Polizei Zeugen. Ein Lieferwagen hatte am Montagabend einen 79-Jährigen angefahren, der in der Nacht auf Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der Unfall war der Polizei am Montag gegen 21.30 Uhr gemeldet worden. Ein Lieferwagen, der mit Berechtigung die Fußgängerzone befuhr, erfasste demnach den Passanten, der erhebliche Verletzungen erlitt. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, soll sich bei der Polizei melden.