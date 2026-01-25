Ein 24-Jähriger prallt mit seinem Auto auf ein anderes, er und zwei weitere Menschen werden verletzt. Die Polizei geht davon aus, dass zu viel Alkohol im Spiel war.

Trechtingshausen (dpa/lrs) – Ein augenscheinlich betrunkener Mann hat bei Trechtingshausen (Kreis Mainz-Bingen) einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Der 24-Jährige musste nach Polizeiangaben ein Überholmanöver auf der B9 wegen Gegenverkehrs abbrechen und prallte auf ein anderes Auto.

Er und die Insassen beider Fahrzeuge wurden mit leichten und mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Bei dem 24-Jährigen sei nach dem Unfall am Samstag Alkoholgeruch wahrgenommen worden, auch habe er Ausfallerscheinungen gezeigt, teilt die Polizei mit.

In seinem Auto seien mehrere leere Flaschen alkoholischer Getränke entdeckt worden. Einer Blutprobe sei angeordnet worden.