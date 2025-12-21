Mann verliert Kontrolle über Auto – drei Verletzte

Ein Autofahrer ist in Hochdorf-Assenheim unter anderem mit einem Hoftor kollidiert, hinter dem eine Person stand. Die Polizei nimmt einen medizinischen Auslöser an.

Hochdorf-Assenheim (dpa/lrs) – Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, der mutmaßlich eine medizinische Ursache hatte. Ein 61-Jähriger verlor nach aktuellem Erkenntnisstand am Samstagvormittag in Hochdorf-Assenheim (Rhein-Pfalz-Kreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen zwei entgegenkommende Autos, durchfuhr ein geschlossenes Hoftor und kam an einem Wohnhaus zum Stehen, wie die Polizei mitteilte.

Verletzt wurden neben dem 61-Jährigen eine Person, die hinter dem Hoftor stand, sowie der Fahrer eines entgegenkommenden Autos. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr bestand zunächst nicht. Nach Einschätzung der Polizei dürfte eine medizinische Ursache zu dem Unfall geführt haben. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.