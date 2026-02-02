Kreis Südliche Weinstraße (dpa/lrs) – Bislang unbekannte Betrüger haben einen 68-Jährigen aus dem Kreis Südliche Weinstraße um mehr als 500.000 Euro gebracht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann bereits im vergangenen Jahr rund 70.000 Euro durch einen Betrug mit angeblicher Kryptowährung verloren. Im Dezember 2025 – um die Weihnachtszeit – sei der 68-Jährige dann erneut telefonisch von Betrügern kontaktiert worden.

Sie hätten ihm vorgespielt, dass er das verlorene Geld wieder zurückerhalten könne. Nach Angaben der Polizei überwies der Mann daraufhin in einem Zeitraum von mehreren Wochen über 500.000 Euro auf ein Konto in Malta. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist Teil der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Polizei fahndet nach ihnen.