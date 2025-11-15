Mann verletzt bei Festnahme zwei Polizisten am Hauptbahnhof

Mit mehr als zwei Promille und unter Drogen wehrt sich ein 38-Jähriger am Bahnhof Zweibrücken heftig gegen die Polizei. Zwei Beamte werden verletzt, gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Ein aggressiver 38-Jähriger ist am Hauptbahnhof in Zweibrücken festgenommen worden. Dabei wehrte er sich heftig, beleidigte und verletzte zwei der beteiligten Beamten leicht, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe man ihm auch den Einsatz eines Tasers angedroht.

Passanten hatten den Mann am Donnerstagmorgen gemeldet. Nach Polizeiangaben von Samstag stand er unter dem Einfluss von Drogen und hatte mehr als zwei Promille Alkohol. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.