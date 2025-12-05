Mann überfällt Supermarkt mit Cuttermesser

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bewaffnet mit einem Cuttermesser hat ein 55-Jähriger Lebensmittel aus einem Supermarkt in Ludwigshafen gestohlen. Der Mann habe Waren im Wert von rund 60 Euro in eine Sporttasche gesteckt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Als er den Kassenbereich passieren wollte, sei er von einer Verkäuferin angesprochen worden. Daraufhin habe er das Cuttermesser gezogen und die Frau bedroht.

Ein 45-jähriger Kunde, der eingreifen wollte, sei ebenfalls von dem Mann bedroht worden. Der Tatverdächtige sei anschließend erst mit einem Fahrrad geflüchtet und dann in einen Bus gestiegen. Dort sei er jedoch von dem 45-jährigen Kunden gestellt worden. Gemeinsam mit einem anderen Passanten sei es dem Kunden gelungen, den 55-Jährigen außerhalb des Busses zu überwältigen und festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der Kunde sei dabei leicht an der Hand verletzt worden.

Der 55-Jährige wurde von der Polizei festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn sei ein Untersuchungshaftbefehl unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie des räuberischen Diebstahls erlassen worden. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.