Landau (dpa/lrs) – Ein Mann hat im pfälzischen Landau sein neu gekauftes Tierabwehrspray getestet – und damit rund 30 Gäste in zwei Lokalen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, erlitten die Betroffenen Reizungen der Atemwege sowie der Augen.

Den Selbstversuch mit mehreren Sprühstößen unternahm der junge Mann in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz. Der Reizstoff sei später in zwei Lokale gezogen, teilte die Polizei. Als sich der Mann bei den Opfern entschuldigen wollte, kam es zum Streit und ein Streifenwagen rückte an. Den Angaben zufolge leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.