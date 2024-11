Mann stürzt in den Rhein – Rettungseinsatz

Gimbsheim (dpa/lrs) – Ein bei winterlichen Temperaturen im Rhein treibender Mann hat in Gimbsheim im Landkreis Alzey-Worms einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Zeugen meldeten am Nachmittag den voll bekleideten Mann, der augenscheinlich in den Fluss gefallen war, wie die Polizei am Abend mitteilte. Da die beschriebene Person am letzten bekannten Standort nicht gefunden werden konnte, wurden den Angaben nach weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Wasserschutzpolizei alarmiert.

Feuerwehrleute fanden den völlig durchnässten und stark unterkühlten Mann schließlich am Rheinufer sitzend. Wie sich herausstellte, war er aus Versehen ins Wasser gestürzt. Der Mann kam für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.