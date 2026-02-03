Fehlgeschlagene Flucht
Mann stürzt bei Flucht fünf Meter in die Tiefe
Ein 26 Jahre alter Autofahrer will sich nicht von der Polizei kontrollieren lassen. Ein Sturz hat schwerwiegende Folgen für ihn.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 26-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei in Kaiserslautern über einen Zaun geklettert und bei einem Sturz fünf Meter in die Tiefe schwer verletzt worden. Vermutlich habe er das Gelände hinter dem Zaun für ebenerdig gehalten, der angrenzende Hinterhof habe jedoch tiefer gelegen, teilte die Polizei mit.

Der vermutlich angetrunkene Mann habe sich in der Nacht mit seinem Auto einer Polizeikontrolle entzogen und sei mit unveränderter Geschwindigkeit weitergefahren. In der Innenstadt habe er angehalten, sei in eine Sackgasse gelaufen und dort über den Zaun geklettert. Die Einsatzkräfte hätten Erste Hilfe geleistet. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen nach einem weiteren Insassen dauern an.

