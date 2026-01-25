Koblenz (dpa/lrs) – Ein Mann ist beim Klettern im Bereich einer Bahnstrecke verletzt worden, da er in Kontakt mit der Oberleitung geriet. Er fiel anschließend aufs Gleis, wie die Polizei mitteilte. Die Zugstrecke wurde demnach zur Rettung des Mannes für rund 25 Minuten gesperrt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Zur Schwere seiner Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Der Unfall geschah auf Höhe des Stadions Oberwerth. Der Mann war den Angaben zufolge im Bereich einer Brücke geklettert, die über die Bahnstrecke führt.

