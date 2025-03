Mann stößt 46-Jährigen die Treppe runter – und stürzt selbst

Mit Anlauf versetzt ein Mann seinem Opfer von hinten einen Hieb in den Rücken. Beide stürzen an der Treppe. Verletzt wird aber nicht das Opfer.

Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Nach einem Streit soll ein Mann einen 46-Jährigen im Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße eine Treppe hinuntergestoßen haben. Mutmaßlicher Täter sei ein 61-Jähriger, gegen den nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt werde, teilte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mit.

Der 46-Jährige, der bei dem Angriff oben auf der Treppe gesessen hatte, sei trotz Sturzes unverletzt geblieben. Der Tatverdächtige dagegen, der mit Anlauf von hinten auf sein Opfer gestürmt sei, zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu. Er sei bei dem Angriff am Samstagabend selbst zu Fall gekommen. Er musste vor Ort notversorgt werden und kam in die Unfallklinik in Ludwigshafen.

Auslöser soll eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden beim Ein-und Ausstieg in einen Regionalexpress gewesen sein. Der 46-Jährige war ausgestiegen, der 61-Jährige zunächst eingestiegen. Nach dem Streit soll der 61-Jährige gleich wieder ausgestiegen sein, um dem 46-Jährigen, der sich dann auf den Treppenabsatz gesetzt hatte, in den Rücken zu treten.

Im Zuge der Ermittlungen sei Videomaterial ausgewertet worden, sagte ein Sprecher. Warum es zum Streit kam, sei unklar. Die Ermittlungen dauern an.