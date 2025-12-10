Mann stirbt bei Verkehrsunfall nahe Frankenthal

Ein Autofahrer kommt nahe Frankenthal mit seinem Wagen von der Straße ab und stirbt noch am Unfallort. Die Polizei sucht nach der Ursache des Unfalls.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Frankenthal gestorben. Der Mann sei am frühen Mittwochmorgen aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Bislang gebe es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeuge. Wie genau es zu dem Unfall kam, soll nun ein Unfallgutachter herausfinden.