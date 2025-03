Langenbach/Hachenburg (dpa/lrs) – Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Langenbach bei Kirburg ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Laut Angaben der Polizei kam das Fahrzeug des 43-Jährigen aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete im angrenzenden Feld der Kreisstraße. Der Fahrer, der sich demnach allein im Fahrzeug befand, verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

