Mann stirbt bei Auffahrunfall – drei Kinder unverletzt

Ein Toter und ein Leichtverletzter sind die Bilanz des Zusammenpralls zweier Autos an Heiligabend im Saarland. Unter den Insassen waren mehrere Kinder.

Kleinblittersdorf (dpa/lrs) – Beim Zusammenstoß zweier Autos in Kleinblittersdorf (Regionalverband Saarbrücken) ist ein 32-jähriger Mann gestorben. Ein zweijähriges Kind in dem Auto blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Im anderen Auto befanden sich zwei Kinder, die wohl ebenfalls unverletzt blieben. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall am Dienstagvormittag leicht verletzt. Alle vier Überlebenden des Unfalls kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte der 32-Jährige beim Abbiegen die Vorfahrtsregelung missachtet. Er war laut Polizei nicht angeschnallt, weshalb er bei dem Aufprall aus dem Auto geschleudert wurde. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.