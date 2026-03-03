Zwei Tage nach dem Angriff auf zwei junge Männer ist einer der beiden tot. Auch das zweite Opfer schwebt noch in Lebensgefahr. Der Grund für die Attacke ist weiter unklar.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach der Messerattacke auf zwei Männer in Kaiserslautern ist eines der Opfer seinen Verletzungen erleben. Ein 22-Jähriger sei am späten Montagabend in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei mit. Der Zustand des zweiten Opfers des Angriffs von Samstagabend, ein 20-Jähriger, sei nach wie vor kritisch.

Unter Tatverdacht steht ein 18-Jähriger. Gegen ihn wird laut Polizei nun nicht mehr wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, sondern wegen Totschlags ermittelt. Der junge Mann war noch am Samstagabend festgenommen worden, er sitzt in Untersuchungshaft.

Er soll dem nun gestorbenen 22-Jährigen in der Innenstadt von Kaiserslautern in den Rücken gestochen und den 20 Jahre alten Mann mit dem Messer im Brustbereich verletzt haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.