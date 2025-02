Mann stellt Notruf auf die Probe

Landau (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Landau den Notruf auf die Probe gestellt. Er habe laut eigenen Angaben testen wollen, ob jemand käme, wenn er einen Notfall vortäuschen würde, teilte die Polizei mit. Am Mittwochnachmittag hatte der 39-Jährige über die 112 einen Notfall gemeldet. Als Polizei und Rettungsdienst an seiner Wohnung eintrafen, öffnete er nicht.

Die dazu gerufene Feuerwehr öffnete die Tür, in den Räumen trafen die Einsatzkräfte auf den wohlbehaltenen Mann. Ihm werde der Einsatz in Rechnung gestellt, außerdem sei ein Strafverfahren wegen des Notruf-Missbrauchs eingeleitet worden, hieß es in der Mitteilung.