Mann springt aus brennendem Wohnhaus in Sicherheit

Als die Feuerwehr an einem brennenden Haus im saarländischen Neunkirchen ankommt, steigt ein Mann plötzlich aus dem Fenster - und das im zweiten Stock. Die Einsatzkräfte müssen schnell handeln.

Neunkirchen (dpa/lrs) – Aus dem zweiten Stock eines brennenden Wohnhauses hat sich ein Mann im saarländischen Neunkirchen auf ein Sprungpolster der Feuerwehr gerettet. Der Rettungsdienst brachte ihn und eine zweite Bewohnerin verletzt in Krankenhäuser, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehrleute verhinderten demnach, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten, und löschten den Brand.

Feuer und Rauch hatten den Mann und die Frau den Angaben zufolge in der Nacht im schmalen Wohnhaus eingeschlossen. Als die Feuerwehrleute ankamen, stieg der Bewohner ins Freie und hing aus dem Fenster – festgeklammert an ein Metallgeländer. Die Einsatzkräfte mussten schnell handeln und bliesen auf der Straße das Sprungpolster auf, sodass der Mann in Sicherheit springen konnte. Anschließend retteten sie mit einer Drehleiter die Frau aus dem ersten Stock.

Während der Löscharbeiten mussten vorübergehend auch die Bewohner der angrenzenden Häuser evakuiert werden, diese konnten aber bald darauf wieder zurückkehren. Das betroffene Wohnhaus sei hingegen nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.