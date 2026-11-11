Nach einem Streit stürzt eine Frau vom Balkon im sechsten Stock. Was die Ermittler ihrem Lebensgefährten vorwerfen.

Saarlouis (dpa/lrs) - Ein Mann aus Saarlouis steht unter Verdacht, seine Lebensgefährtin vom Balkon im sechsten Stock in den Tod gestoßen zu haben. Gegen den 42-Jährigen wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte das saarländische Nachrichtenportal Sol.de über den Fall berichtet.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte das Paar in der Nacht zum vergangenen Sonntag (8.11) gestritten. Dabei soll der Mann die Frau vom Balkon der gemeinsamen Wohnung gestoßen haben. Die Frau starb an den schweren Sturzverletzungen. Der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde noch in der Nacht festgenommen.

Er habe sich gegenüber den Polizeibeamten geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zu den Inhalten wollten sich die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht äußern. Seitdem habe der Mann zum Vorwurf geschwiegen. Weitere Hintergründe zu dem Fall sind bisher nicht bekannt.