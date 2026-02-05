Mitten in der Nacht brennt ein Zelt für Obdachlose. Sechs Menschen sind dadurch in großer Gefahr, zwei werden verletzt. Die Polizei hat schnell einen Verdächtigen ermittelt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Die Polizei in Kaiserslautern ermittelt gegen einen 50 Jahre alten Mann wegen sechsfachen versuchten Mordes. Er soll in der Nacht zum Donnerstag auf einem Kirchengelände ein dort aufgestelltes Zelt für Obdachlose angezündet haben. In dem Zelt befanden sich sogenannte Kälte-Iglus, damit Obdachlose bei winterlichen Temperaturen eine sichere Schlafmöglichkeit haben. Zwei Menschen wurden bei dem Feuer leicht verletzt.

Ein Mann hatte das Feuer gegen 1.30 Uhr bemerkt und die Mitbewohner geweckt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch am Brandort fest. Sie geht davon aus, dass der 50-Jährige das Feuer absichtlich gelegt hat, zu seinem Motiv machten die Ermittler keine Angaben. Sie prüfen auch, ob der Verdächtige zuvor zwei Müllcontainer in der Innenstadt in Brand gesteckt hat.