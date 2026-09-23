Ein 64-Jähriger steht im Verdacht, in Gebäuden eines Fußballvereins heimlich Aufnahmen von entkleideten Frauen und Mädchen gemacht zu haben. Laut Polizei ist er selbst Mitglied des Clubs.

Frankenthal (dpa/lrs) – Ein Mann soll mehrmals in Gebäuden eines Fußballvereins im Landkreis Bad Dürkheim Frauen und Mädchen heimlich beim Umziehen gefilmt haben. In der Wohnung des 64-Jährigen wurden Bilder und Videos von nackten weiblichen Personen gefunden, wie die Polizei in Ludwigshafen und die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilten.

In der Mitteilung der Polizei steht, dass dies seit dem Jahr 2019 geschehen sein soll. Weitere Angaben dazu lagen zunächst nicht vor.

Der genaue Ort könne aus Gründen des Opferschutzes nicht mitgeteilt werden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Mann sei selbst Mitglied des Vereins. Gegen den 64-Jährigen werde wegen der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes von jugendpornografischen Inhalten sowie wegen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt.